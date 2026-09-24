Nacional e Marítimo empatam em jogo particular

O Nacional e o Marítimo, equipas que disputam a I Liga portuguesa de futebol, empataram hoje 0-0, em jogo particular disputado no Estádio da Madeira, no Funchal.

As duas equipas aproveitaram a pausa para os compromissos das seleções nacionais para dar ritmo competitivo aos jogadores, num jogo-treino que finaliza a semana de trabalho dos dois conjuntos, ambos com regresso ao trabalho agendado para segunda-feira.

O emblema maritimista, que ocupa o 11.º lugar, com oito pontos, tem o próximo compromisso oficial marcado para 10 de outubro, às 18:00, com a receção ao FC Porto, atual campeão nacional e líder isolado do campeonato, em partida a contar para a oitava jornada da I Liga.

Por sua vez, a formação nacionalista, 15.ª classificada, com quatro pontos, volta a jogar em 11 de outubro, na visita ao terreno do Rio Ave, 16.º e antepenúltimo, também com quatro, a partir das 15:30, em Vila do Conde.