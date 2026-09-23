Marítimo e Nacional já conhecem adversários na Taça de Portugal

Marítimo e Nacional já conhecem os adversários na 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, cujo sorteio se realizou esta quarta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Marítimo vai defrontar o Alcochetense, equipa que compete no Campeonato de Portugal, enquanto o Nacional terá pela frente a Sanjoanense, do mesmo escalão.

Já a Camacha terá primeiro de ultrapassar o Florgrade, em encontro da 2.ª eliminatória marcado para as 15 horas do dia 27 de Setembro. Caso siga em frente, a formação madeirense terá pela frente o Portimonense, da II Liga.

Esta eliminatória marca a entrada em competição das equipas da I e II Ligas.