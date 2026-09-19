‘Revolução’ no onze do Nacional para o jogo com o Famalicão
O Nacional apresenta seis ‘novidades’ equipa na inicial para o jogo desta tarde com o Famalicão, 15h30, no Estádio da Madeira, em encontro referente à sétima jornada da I Liga. Tendo em comparação a última jornada com o Alverca, que a equipa alvinegra perdeu por 1-3, entram para o onze José Gomes, Daniel de la Cruz, Macthoi Djaló, Labidi, Song Min- Kyu e Alle Obando em detrimento de Gasolina, Kokolo, Daniel Júnior, Jenseu, Pablo Ruan e Gavriel.
Eis, então, a equipa inicial do Nacional: Renato Marín, Daniel de la Cruz, Francisco Gonçalves, Zé Vítor e José Gomes, Matheus Dias, Labidi e Miguel Baeza, Song Min- Kyu, Allen Obando e Macthoi Djaló
O Nacional vem de quatro derrotas consecutivas e entra para esta jornada no 15.º lugar com quatro pontos. O Famalicão, que ainda não venceu no presente campeonato, é 13.º, também com quatro pontos. O jogo é arbitrado por Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto. Na temporada passada, o Nacional perdeu, 0-1, com o conjunto famalicense.