O verdadeiro valor da intervenção social não pode ser medido apenas pelos números. A ideia foi defendida hoje por Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, que sublinhou a necessidade de avaliar também as mudanças concretas produzidas na vida das pessoas.

"Não basta fazer. Importa saber que diferença conseguimos fazer", afirmou a governante, que representou Miguel Albuquerque na abertura do 5.º Congresso Mais Social, promovido pela Casa de São José, em Câmara de Lobos.

Para Paula Margarido, a economia social e a economia de impacto não são realidades opostas, devendo antes "complementar-se e reforçar-se mutuamente". A avaliação do impacto, defendeu, deve servir para conhecer melhor os resultados da intervenção social e identificar novas oportunidades de melhoria.

"Há conquistas que se traduzem em números. Outras revelam-se na confiança recuperada, na autonomia conquistada ou na possibilidade de alguém voltar a acreditar no futuro", afirmou.

A secretária regional destacou ainda a importância dos profissionais do sector social, considerando que "o valor social também é criado por aqueles que cuidam". Nesse sentido, defendeu a valorização dos trabalhadores e das instituições, bem como o respeito pela sua autonomia e capacidade de iniciativa.

Sobre a Casa de São José, Paula Margarido apontou a instituição como exemplo de capacidade de inovação, pela conjugação da proximidade às pessoas com novas respostas sociais e projectos de inserção profissional.

No final, deixou uma ideia sobre o desenvolvimento da Região: "O progresso económico e o progresso social caminham juntos". E garantiu que o Governo Regional continuará a trabalhar em parceria com as instituições para "resolver os problemas de cada uma das pessoas".