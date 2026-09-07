Dançando com a Diferença traz Cristina Planas Leitão à Madeira

A Dançando com a Diferença promove, de 21 a 25 de Setembro, o workshop Radical Softness, orientado pela artista, curadora e dramaturga Cristina Planas Leitão. A formação decorre das 9h às 13h, no estúdio da companhia, no Armazém do Mercado, no Funchal.

As inscrições, conforme nota à imprensa, estão abertas, com vagas limitadas, e não é necessária experiência prévia em dança. Podem ser realizadas através do: https://forms.gle/9zPKEPNbQFYLTMf39

Cristina Planas Leitão desenvolve uma prática que cruza artes performativas, investigação e modelos sustentáveis de produção, com especial atenção aos processos de criação, ao diálogo e ao trabalho centrado nos artistas. É cofundadora da plataforma SUPERNOVÆ, Directora Artística do Materiais Diversos desde 2025 e coordena o Módulo de Investigação Artística na ArtEZ, nos Países Baixos.

O Radical Softness propõe uma investigação sobre o corpo, o movimento e a presença. A prática parte da técnica Flying Low, de David Zambrano, explorando a relação com o chão, as espirais do corpo e a descoberta de soluções próprias, através do movimento, do toque e da respiração. A segunda parte convida à exploração do corpo para além de formas e convenções, valorizando as necessidades, o conforto, a intenção e a presença de cada participante.

Para Henrique Amoedo, Director Artístico da Dançando com a Diferença, estes workshops contribuem para minimizar os efeitos da insularidade na formação artística na Madeira e aproximar a comunidade do trabalho da companhia, assumindo também um significado especial no âmbito dos 25 anos da Dançando com a Diferença.