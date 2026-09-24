Funchal eleito “Hidden Gem” pelos viajantes canadianos

O Funchal foi distinguido como “Hidden Gem” na segunda edição dos Travellers’ Top Picks Awards da Air Canada Vacations, uma votação que reuniu mais de 1,3 milhões de votos de viajantes canadianos em dez categorias.

O anúncio dos vencedores da edição de 2026 foi feito esta quarta-feira e coloca a capital madeirense entre os destinos que mais despertaram a curiosidade dos turistas canadianos para futuras viagens.

A distinção é atribuída numa categoria dedicada a destinos considerados descobertas pelos viajantes, sendo o Funchal o vencedor deste ano. A iniciativa da Air Canada Vacations convida os seus clientes a escolher os destinos e experiências que mais interesse lhes suscitam.

Para Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, o resultado ganha particular relevância por resultar directamente da participação dos viajantes. O governante considera que a distinção dá visibilidade ao destino e reflecte o interesse por locais com identidade própria e experiências diferenciadas.

O responsável enquadra o prémio no trabalho de promoção que tem vindo a ser desenvolvido no mercado canadiano, tanto junto dos profissionais do sector como dos consumidores. Segundo Eduardo Jesus, o reconhecimento constitui um estímulo à continuidade da estratégia promocional da Madeira naquele mercado.

Além do Funchal, os prémios distinguiram outros nove destinos em diferentes categorias. A Riviera Maya, no México, venceu em “Beach Vacation”; Cinque Terre, em Itália, em “Bucket List”; Santiago, no Chile, em “Foodie Favourite”; Rio de Janeiro, no Brasil, em “Adventure Travel”; Praga, na República Checa, em “Arts & Culture”; Phuket, na Tailândia, em “Wellness”; Paris, em França, em “Romance”; Nova Iorque, nos Estados Unidos, em “City Break”; e Nassau, nas Bahamas, em “Family”.

A distinção surge num contexto de reforço da promoção da Madeira no Canadá, mercado onde a Região procura consolidar a notoriedade do destino e alcançar novos públicos.