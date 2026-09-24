Incêndio em mato ameaça residência no Caminho do Areeiro

Um incêndio em mato deflagrou, há instantes, no Caminho do Areeiro, em São Martinho, tendo ameaçado uma residência situada nas proximidades.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o fogo ocorreu numa zona de mato próxima de habitações. No local encontram-se elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e da PSP, que acompanham a ocorrência, num total de 17 operacionais.

Segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, o incêndio foi dominado pelas 15:02, não tendo sido necessário activar o meio aéreo para o combate às chamas.

Os meios terrestres permanecem no local a acompanhar a situação e a realizar os trabalhos necessários.