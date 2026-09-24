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Incêndio em mato ameaça residência no Caminho do Areeiro

Fogo em São Martinho mobilizou três corporações. As chamas já foram dominados

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Foto Google Maps

Um incêndio em mato deflagrou, há instantes, no Caminho do Areeiro, em São Martinho, tendo ameaçado uma residência situada nas proximidades.

Segundo o que o DIÁRIO conseguiu apurar, o fogo ocorreu numa zona de mato próxima de habitações. No local encontram-se elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e da PSP, que acompanham a ocorrência, num total de 17 operacionais.

Segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, o incêndio foi dominado pelas 15:02, não tendo sido necessário activar o meio aéreo para o combate às chamas.

Os meios terrestres permanecem no local a acompanhar a situação e a realizar os trabalhos necessários.

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