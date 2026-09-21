Câmara de Lobos ausculta população para definir prioridades na saúde e bem-estar

O município de Câmara de Lobos lançou hoje um questionário dirigido à população esidente no concleho para dar a conhecer melhor as condições, necessidades e percepções dos munícipes nas áreas da saúde e do bem-estar.

A iniciativa insere-se no processo de elaboração do Plano Estratégico Municipal de Saúde e Bem-Estar de Câmara de Lobos (PEMSBE-CMCL), instrumento que permitirá aprofundar o conhecimento sobre a realidade do concelho, identificar as principais necessidades e desafios existentes e definir prioridades e linhas de intervenção ajustadas à população.

Em nota envida, a autarquia explica que o questionário destina-se a todas as pessoas com idade igual ou superior a 15 anos que residam no concelho de Câmara de Lobos e demora cerca de 10 minutos a preencher.

Através desta auscultação, o Município pretende recolher informação sobre a perceção dos residentes relativamente ao ambiente em que vivem, ao seu estado de saúde, ao sistema e aos serviços de saúde disponíveis, bem como aos comportamentos e estilos de vida da população.

Os contributos recolhidos serão fundamentais para complementar a análise estatística e o trabalho que está a ser desenvolvido com os diferentes agentes locais com intervenção nas áreas da saúde e do bem-estar.

Numa primeira fase, o processo permitirá construir um Perfil Municipal de Saúde e Bem-Estar, que fará o diagnóstico e a caracterização da realidade do concelho. Posteriormente, será elaborado um Plano de Ação Municipal, no qual serão definidas prioridades, medidas e respostas tendo em conta as necessidades identificadas.

O Município de Câmara de Lobos considera, por isso, essencial uma participação alargada da população, de forma a garantir que as futuras políticas e intervenções municipais neste domínio sejam sustentadas no conhecimento da realidade e nas necessidades sentidas por quem vive no concelho.

O questionário estará disponível até ao dia 22 de novembro de 2026 e pode ser preenchido através do seguinte endereço: https://forms.gle/3VbsoafzAfAHg3vG6

Para mais informações, visitar o site institucional da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.