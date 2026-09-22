Câmara de Lobos promove Fórum Regional sobre enoturismo

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove, esta sexta-feira, dia 25, o Fórum Regional AMPV 2026, uma iniciativa dedicada ao tema 'Enoturismo Sustentável: Preservar o Futuro', que terá lugar no Salão Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos, a partir das 9 horas.

O encontro pretende reunir especialistas, profissionais, produtores, empresários, estudantes e todos aqueles que se interessam pelo vinho, pelo turismo e pela valorização do território, numa manhã de conhecimento, partilha de experiências e debate sobre alguns dos principais desafios e oportunidades do enoturismo.

Ao longo do programa serão abordados temas como o turismo rural, as alterações climáticas, a valorização dos territórios, a gastronomia e o Vinho Madeira, a comunicação em enoturismo e as freguesias vinhateiras de Portugal.

A realização deste Fórum assume particular significado num momento em que Câmara de Lobos foi distinguida como Cidade do Vinho 2027, reforçando a aposta do concelho na valorização da sua tradição vitivinícola e na criação de novas oportunidades associadas ao vinho, ao turismo e à identidade local.

O Município convida a população, os agentes económicos e todos os interessados a aproveitar esta oportunidade para conhecer novas perspetivas, trocar experiências e participar na reflexão sobre o futuro de um setor com forte ligação à história, à paisagem e à economia de Câmara de Lobos.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e aberta a profissionais, empresários, estudantes e a todos os interessados nas áreas do vinho, turismo, gastronomia e desenvolvimento do território.