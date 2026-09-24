Câmara de Lobos leva atletismo e Laser Run a 120 seniores e pessoas com necessidades especiais

O Estádio Municipal de Câmara de Lobos recebeu, esta manhã, uma iniciativa de Desporto Sénior e Inclusivo, integrada na programação da Semana Europeia do Desporto, que proporcionou a cerca de 120 seniores e pessoas com necessidades especiais o primeiro contacto com as modalidades de atletismo e Laser Run.

Promovida pelo Município de Câmara de Lobos, a atividade teve como objetivo proporcionar novas experiências desportivas a públicos que nem sempre têm oportunidade de contactar com estas modalidades, reforçando a importância da prática física regular e adaptada às características e capacidades de cada participante.

Ao longo da manhã, os participantes experimentaram diferentes dinâmicas de atletismo e Laser Run, num ambiente de convívio, participação e descoberta. Para muitos, esta foi a primeira experiência nas modalidades, num momento de inclusão através do desporto.

A iniciativa, conforme nota à imprensa, integra a aposta do Município em tornar a atividade física acessível a toda a população, independentemente da idade ou condição, valorizando o desporto enquanto instrumento de promoção da saúde, bem-estar, autonomia e integração social.

A Semana Europeia do Desporto decorre em Câmara de Lobos até 30 de setembro, com um programa diversificado, que inclui novas atividades de Desporto Sénior e Inclusivo, o Torneio de Padel, a II Regata de Caiaques “Bananas”, a III Regata de Canoas e, no encerramento, sessões de meditação e Yoga.