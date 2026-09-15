Factura da electricidade no mercado regulado sobe 2,7% em outubro

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) anunciou hoje que a fatura média mensal de eletricidade da maioria dos clientes domésticos do mercado regulado vai aumentar cerca de 2,7% a partir de 01 de outubro.

De acordo com as simulações do regulador, um casal sem filhos, com potência contratada de 3,45 kVA, passará a pagar 37,77 euros por mês, mais 0,95 euros face a setembro.

Já um casal com dois filhos, com potência de 6,9 kVA, terá uma fatura média mensal de 97,73 euros, mais 2,70 euros.

A ERSE justifica a atualização com a subida dos custos de aquisição de eletricidade pelo Comercializador de Último Recurso (CUR), que ficaram acima do previsto para 2026.

Segundo o regulador, este desvio reflete a subida dos preços no mercado grossista de eletricidade ao longo do ano, uma evolução que atribui "em grande parte" aos efeitos da guerra entre o Irão e os Estados Unidos, que fez aumentar o preço do gás natural e, consequentemente, o da eletricidade.

"A magnitude desta subida era de difícil previsão aquando da definição das tarifas para 2026, uma vez que se deve em grande parte aos efeitos da guerra entre o Irão e os Estados Unidos, que impulsionou o preço do gás natural e, consequentemente, o da energia elétrica", lê-se no comunicado emitido hoje pela aentidade reguladora.

A nova tarifa entra em vigor em 01 de outubro e abrange cerca de 779 mil clientes do mercado regulado, número registado em junho, que representam aproximadamente 4,6% do consumo total de eletricidade.

A ERSE ressalva, contudo, que a atualização não obriga os comercializadores do mercado livre a repercutirem a mesma subida nos preços, uma vez que cada empresa segue a sua própria estratégia de aprovisionamento de eletricidade e de definição das condições comerciais.

A atualização da tarifa de Energia resulta do mecanismo de revisão trimestral previsto no Regulamento Tarifário, através do qual a ERSE acompanha a evolução dos custos de aquisição de eletricidade pelo Comercializador de Último Recurso.

Com esta atualização, a variação anual dos preços de eletricidade no mercado regulado em 2026 passa a ser de 1,7%, acima do 1% anunciado no final de 2025.