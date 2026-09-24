STRAMM saúda criação de corredores BUS no Funchal

O STRAMM – Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira considera a criação e extensão de corredores BUS em algumas artérias do Funchal um passo importante para melhorar a mobilidade e o transporte público na cidade.

Em comunicado, o sindicato manifesta o seu reconhecimento à Câmara Municipal do Funchal pela decisão, lembrando que a questão já tinha sido levantada pelo STRAMM em ofícios e contactos anteriores. O sindicato alertava para os constrangimentos provocados pelo estacionamento abusivo e pela ocupação indevida de vias, que dificultam a circulação dos autocarros.

Segundo o STRAMM, os corredores BUS permitirão dar maior prioridade ao transporte público, melhorar a fluidez do trânsito e as condições de circulação dos autocarros, com impacto direto na qualidade do serviço prestado aos passageiros.

A medida poderá também melhorar as condições de trabalho dos motoristas, ao reduzir os constrangimentos e o stress associado ao cumprimento dos tempos de viagem, contribuindo para maior regularidade dos serviços e menores tempos de espera.

O sindicato agradece à Câmara e à vereação responsável pela decisão, mas defende que este deve ser apenas mais um passo. O STRAMM pretende que as vias BUS existentes sejam prolongadas até aos limites da Auto-Silo do Campo da Barca, Jardim do Hinton e São João, conforme anteriormente solicitado.

Para o sindicato, esse prolongamento garantiria maior continuidade à circulação dos transportes públicos, reforçando a regularidade e eficiência do serviço e melhorando a mobilidade no Funchal.

O STRAMM reafirma como objetivos a prioridade ao transporte público, a melhoria das condições de trabalho dos motoristas e a prestação de um serviço mais regular, rápido e eficiente aos passageiros, mantendo-se disponível para colaborar com a autarquia através do diálogo e da apresentação de propostas.