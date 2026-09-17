Acidente na via rápida no Funchal provoca três feridos
Um acidente de viação, envolvendo três carros, provocou ferimentos em três homens, esta tarde, na via rápida.
A colisão aconteceu no interior do túnel dos Marmeleiros, no sentido, Funchal - Santa Cruz, por volta das 19h30. O trânsito ficou congestionado.
Para o local foram empenhados 10 operacionais dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por duas ambulâncias, um carro de apoio e um desencarcerador. A Cruz Vermelha Portuguesa também foi accionada, comparecendo no local com uma ambulância.
Os três feridos foram encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para observação.
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