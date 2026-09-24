Balcões de saúde somam mais de 45 mil atendimentos

Os postos descentralizados para entrega de despesas de saúde nos centros de saúde da Madeira já realizaram mais de 45.400 atendimentos desde a criação do serviço, em Fevereiro de 2021. Ao longo de cinco anos, foram ainda entregues mais de 42.500 processos de reembolso.

A descentralização começou na Ribeira Brava e, durante 2021, foi alargada a Machico, Santana, Calheta, Ponta do Sol, Porto Moniz, São Vicente e Santa Cruz. Câmara de Lobos completou a rede em Setembro desse ano.

Os balcões funcionam como alternativa ao atendimento presencial na sede do IASAÚDE, no Funchal, permitindo aos utentes entregar as despesas de saúde nos respectivos concelhos.

“A nossa prioridade foi encurtar a distância entre o utente e os serviços”, salienta a presidente do IASAÚDE, Rubina Silva, considerando que a medida se revelou “essencial para a comodidade e o bem-estar” dos cidadãos.

Só no primeiro semestre deste ano foram contabilizados mais de 2.850 atendimentos e submetidos cerca de quatro mil processos. Câmara de Lobos foi o concelho com maior número quer de atendimentos, quer de processos entregues.

O acesso aos balcões descentralizados é feito mediante agendamento através da página do IASAÚDE, da aplicação móvel ou por telefone.