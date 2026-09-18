JPP questiona Governo PSD/CDS sobre falhas na climatização em unidades de saúde

O Juntos Pelo Povo (JPP) denunciou várias avarias no sistema de climatização de serviços públicos de saúde, com destaque para o Centro de Saúde do Bom Jesus, que acolhe um grande número de utentes. Segundo um comunicado do JPP, divulgado esta sexta-feira, funcionários, doentes e utilizadores têm suportado temperaturas de cerca de 30 graus em espaços fechados, agravando o conforto e a saúde dos presentes.

Lina Pereira, presidente e deputada do JPP, refere que esta situação não é isolada, lembrando que no início de Agosto houve falhas similares no Hospital Dr. Nélio Mendonça e na Loja do Cidadão. Em ambos os casos, as avarias prolongadas afectaram o atendimento e criaram desconforto para centenas de pessoas.

A deputada atribui estas ocorrências à falta de investimento e a um plano inadequado de manutenção por parte do Governo Regional. Pereira destaca relatos de utentes com indisposições, vómitos e sensação de desmaio devido às condições, questionando se existe um plano global para manutenção e reparação destes equipamentos e esclarecendo o motivo das falhas frequentes.

Sobre o Centro de Saúde do Bom Jesus, Lina Pereira considera preocupante que, apesar da unidade ser certificada, o sistema de climatização não esteja a funcionar. "Não basta ter o certificado num quadro pendurado na parede", afirma, sublinhando que a certificação deve refletir a qualidade do serviço e as condições de trabalho.

Por fim, a dirigente do JPP criticou as decisões do Governo PSD/CDS, acusando-o de cortar na área da saúde enquanto mantém gastos em "despesas luxuosas" e apoios partidários, sugerindo que esses cortes deveriam ser revistos em prol da saúde pública.

Esta crítica do JPP coloca em causa a gestão e prioridade dada pelo Governo à manutenção dos equipamentos essenciais para o conforto e bem-estar dos cidadãos nos serviços públicos de saúde.