Combustíveis, saúde e futebol dominam as manchetes
Público:
- "SNS não consegue cobrar urgências a estrangeiros antes da alta hospitalar"
- "GNR. Militares da nova BT vão rodar funções para prevenir corrupção"
- "Parlamento. Subcomissão para fiscalizar compras na defesa chumba"
- "Combustíveis. Portugal baixa impostos, mas não trava o consumo"
- "Água do mar. Temperaturas no Pacífico atingem níveis recorde"
- "Diana. Revelações do irmão arrasam monarquia britânica"
- "Política científica. Laboratórios associados não receberam o dinheiro prometido para 2026"
- "24 minutos com Zoran Kesic. Humorista sérvio usa fado de Amália para criticar novo patrão português"
Correio da Manhã:
- "Ordenamento do território. 4,8 milhões de terrenos sem registo. Identificação gratuita termina dia 30 de setembro"
- "Educação. Seguro aponta elevador social avariado"
- "Gasóleo a preço recorde paga 39 por cento de impostos"
- "A2, no Seixal. Imigrante ilegal julgado por matar informático da RTP"
- "Morte em Lisboa. Mãe de homicidas suspeita no crime"
- "Sporting. Varandas defende Rui Borges"
- "FC Porto. Villas-Boas coloca estrelas à venda"
- "Sondagem. Portugueses confiam em Jesus na seleção"
- "24 milhões por dia aplicados em certificados de aforro"
- "Baixa de Lisboa. Fim de namoro causou tiroteio que feriu turista"
- "Portimão. Condutor multado e alcoolizado atropela polícias"
Jornal de Notícias:
- "Mais de metade dos portugueses faz pelo menos uma viagem de férias por ano"
- "Encher um depósito já custa mais de 35 euros"
- "Dois polícias arrastados por condutor embriagado junto a uma esquadra em Portimão"
- "F.C. Porto. Na Europa só o Barcelona tem a chama do dragão"
- "Clássico. Benfica aponta oito erros na arbitragem"
- "Trofa. Fogo florestal fere bombeiros e obriga a retirar alunos de escola"
- "Justiça. Tribunais de Consumo sem meios para tanta procura"
- "Montalegre. Café a ferver atinge bebé em convívio familiar"
- "Mundo. Crescente ameaça russa deixa países da NATO em alerta máximo"
Diário de Notícias:
- "Alojamentos locais em Lisboa caíram 40% em três anos, mas rendas não baixaram"
- "Negociação. Moedas quer diminuir custos para manter Web Summit depois de 2028"
- "Aforro. Famílias investiram 753 milhões de euros em certificados em agosto"
- "Assembleia Geral. Líderes mundiais reúnem-se na ONU para debater guerras, clima e inteligência artificial"
- "Barómetro DN/Aximage. Seguro tem menos de metade dos jovens a dar-lhe avaliação positiva"
- "Entrevista. Arturo Pérez-Reverto. 'O grande erro geopolítico foi Felipe II não ter transferido a corte para Lisboa'"
- "Ordem dos médicos propõe grupo de trabalho para resolver problemas nas urgências da Grande Lisboa"
- "I Liga. Cinco pontos para rivais diretos à 7.ª jornada têm valido sempre título ao FC Porto"
- "Livro. Marlen Haushofer. A escrita dos pensamentos ocultos"
Negócios:
- "Sustentabilidade 20|30. Leonor Beleza. Entrevista. 'O país precisou, e precisa, de medidas difíceis'"
- "Encomendas fora da UE vão ter nova taxa em novembro"
- "Sondagem. Maioria vê Montenegro a completar legislatura"
- "Mercados. Governo volta à bolsa de Nova Iorque 10 anos depois"
- "Azores Airlines. Venda fechada em 2027, mas Bolieiro evita ir já a Bruxelas"
- "Combustíveis. Gasóleo está em recorde. Problema é a refinação"
O Jornal Económico:
- "Lítio de Boticas procura financiamento de 26 milhões"
- "Governo defende ISP para conter subida dos preços e critica 'dumping fiscal'"
- "Estados Unidos e China negoceiam encontro entre Trump e Xi Jinping"
- "'Mercado ilegal não é um problema marginal, é central'. Tiago Simões, country manager da Betclic"
- "Bolsa. Volkswagen deixa índice Euro Stoxx 50 depois de 15 anos"
- "Produtividade portuguesa caiu nos últimos 25 anos face à União Europeia"
- "Vinho. Governo cria linha de 110 milhões para pagamentos e restruturação de créditos"
- "Imobiliário. Portugal escolhido como convidado no maior evento do sul da Europa"
- "Ensino Superior. Primeira escola de gestão para a saúde tem extensão em São Paulo e em Luanda"
O Jogo:
- "AVB volta a atacar. Líder portista dispara em várias direções e insiste na 'santa aliança' entre Benfica e Sporting"
- "Marco Silva? 'São frustrações normais de quem chegou agora e perdeu o clássico'"
- "'Foi uma grande arbitragem'"
- "'Há histórias de suspeição, de corrupção e parece que está tudo normal'"
- "Sporting. 'Não decidimos com base em contestações'. Frederico Varandas defende Rui Borges"
- "Presidente e as arbitragens: 'Não gosto de ver o meu treinador fazer figuras que outros fazem'"
- "Benfica. Polémica em oito atos"
- "Jorge Jesus recebe prémio prestígio na Gala Portugal Football Globes. 'Venha a cereja no topo do bolo'"
A Bola:
- "Frederico Varandas. 'Não quero ter o meu treinador a fazer as figuras que outros fazem'"
- "Presidente do Sporting diz que o técnico 'nunca esteve em causa' e tira-lhe o chapéu por não se 'agarrar a coisas externas ao clube'"
- "Justifica momento conturbado com 'autogolos e expulsões, automutilações que não podem acontecer'"
- "Benfica. Arbitragem do clássico causa revolta"
- "Seixal celebra hoje 20 anos. Talentos formados no centro de formação já renderam mais de Euro700 milhões"
- "FC Porto. 'Há uma santa aliança entre Benfica e Sporting que não posso aceitar'"
- "Villas-Boas ataca rivais e dá bicada em Marco Silva: 'Frustrações normais de um treinador que acabou de chegar e perdeu um clássico'"
- "Todos os segredos da recuperação de Samu"
- "Seleção. Arrancou a era Jesus"
Record:
- "Acusações mútuas após clássico quentinho"
- "Villas-Boas ao ataque"
- "Rui Costa 'A dualidade de critérios é num lance de Sudakov em Guimarães a época passada?'
- "Benfica promete não se calar. Contesta oito lances no Porto classificando-o como 'coisas normalíssimas'"
- "Encarnados acreditam que episódios no Dragão vão fortalecer o grupo"
- "Marco Silva. 'Frustrações normais de quem perde o primeiro clássico'"
- "Varandas. 'Não fala de arbitragem? É novidade, nas outras épocas não se comportou assim'"
- "Sporting. Varandas segura técnico. 'Não decidimos com base na contestação'"
- "Relvado de Alvalade luta contra fungos"
- "Liga BPI. FC Porto 1-1 Sp. Braga"