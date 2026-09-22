Combustíveis, saúde e futebol dominam as manchetes

Público:

- "SNS não consegue cobrar urgências a estrangeiros antes da alta hospitalar"

- "GNR. Militares da nova BT vão rodar funções para prevenir corrupção"

- "Parlamento. Subcomissão para fiscalizar compras na defesa chumba"

- "Combustíveis. Portugal baixa impostos, mas não trava o consumo"

- "Água do mar. Temperaturas no Pacífico atingem níveis recorde"

- "Diana. Revelações do irmão arrasam monarquia britânica"

- "Política científica. Laboratórios associados não receberam o dinheiro prometido para 2026"

- "24 minutos com Zoran Kesic. Humorista sérvio usa fado de Amália para criticar novo patrão português"

Correio da Manhã:

- "Ordenamento do território. 4,8 milhões de terrenos sem registo. Identificação gratuita termina dia 30 de setembro"

- "Educação. Seguro aponta elevador social avariado"

- "Gasóleo a preço recorde paga 39 por cento de impostos"

- "A2, no Seixal. Imigrante ilegal julgado por matar informático da RTP"

- "Morte em Lisboa. Mãe de homicidas suspeita no crime"

- "Sporting. Varandas defende Rui Borges"

- "FC Porto. Villas-Boas coloca estrelas à venda"

- "Sondagem. Portugueses confiam em Jesus na seleção"

- "24 milhões por dia aplicados em certificados de aforro"

- "Baixa de Lisboa. Fim de namoro causou tiroteio que feriu turista"

- "Portimão. Condutor multado e alcoolizado atropela polícias"

Jornal de Notícias:

- "Mais de metade dos portugueses faz pelo menos uma viagem de férias por ano"

- "Encher um depósito já custa mais de 35 euros"

- "Dois polícias arrastados por condutor embriagado junto a uma esquadra em Portimão"

- "F.C. Porto. Na Europa só o Barcelona tem a chama do dragão"

- "Clássico. Benfica aponta oito erros na arbitragem"

- "Trofa. Fogo florestal fere bombeiros e obriga a retirar alunos de escola"

- "Justiça. Tribunais de Consumo sem meios para tanta procura"

- "Montalegre. Café a ferver atinge bebé em convívio familiar"

- "Mundo. Crescente ameaça russa deixa países da NATO em alerta máximo"

Diário de Notícias:

- "Alojamentos locais em Lisboa caíram 40% em três anos, mas rendas não baixaram"

- "Negociação. Moedas quer diminuir custos para manter Web Summit depois de 2028"

- "Aforro. Famílias investiram 753 milhões de euros em certificados em agosto"

- "Assembleia Geral. Líderes mundiais reúnem-se na ONU para debater guerras, clima e inteligência artificial"

- "Barómetro DN/Aximage. Seguro tem menos de metade dos jovens a dar-lhe avaliação positiva"

- "Entrevista. Arturo Pérez-Reverto. 'O grande erro geopolítico foi Felipe II não ter transferido a corte para Lisboa'"

- "Ordem dos médicos propõe grupo de trabalho para resolver problemas nas urgências da Grande Lisboa"

- "I Liga. Cinco pontos para rivais diretos à 7.ª jornada têm valido sempre título ao FC Porto"

- "Livro. Marlen Haushofer. A escrita dos pensamentos ocultos"

Negócios:

- "Sustentabilidade 20|30. Leonor Beleza. Entrevista. 'O país precisou, e precisa, de medidas difíceis'"

- "Encomendas fora da UE vão ter nova taxa em novembro"

- "Sondagem. Maioria vê Montenegro a completar legislatura"

- "Mercados. Governo volta à bolsa de Nova Iorque 10 anos depois"

- "Azores Airlines. Venda fechada em 2027, mas Bolieiro evita ir já a Bruxelas"

- "Combustíveis. Gasóleo está em recorde. Problema é a refinação"

O Jornal Económico:

- "Lítio de Boticas procura financiamento de 26 milhões"

- "Governo defende ISP para conter subida dos preços e critica 'dumping fiscal'"

- "Estados Unidos e China negoceiam encontro entre Trump e Xi Jinping"

- "'Mercado ilegal não é um problema marginal, é central'. Tiago Simões, country manager da Betclic"

- "Bolsa. Volkswagen deixa índice Euro Stoxx 50 depois de 15 anos"

- "Produtividade portuguesa caiu nos últimos 25 anos face à União Europeia"

- "Vinho. Governo cria linha de 110 milhões para pagamentos e restruturação de créditos"

- "Imobiliário. Portugal escolhido como convidado no maior evento do sul da Europa"

- "Ensino Superior. Primeira escola de gestão para a saúde tem extensão em São Paulo e em Luanda"

O Jogo:

- "AVB volta a atacar. Líder portista dispara em várias direções e insiste na 'santa aliança' entre Benfica e Sporting"

- "Marco Silva? 'São frustrações normais de quem chegou agora e perdeu o clássico'"

- "'Foi uma grande arbitragem'"

- "'Há histórias de suspeição, de corrupção e parece que está tudo normal'"

- "Sporting. 'Não decidimos com base em contestações'. Frederico Varandas defende Rui Borges"

- "Presidente e as arbitragens: 'Não gosto de ver o meu treinador fazer figuras que outros fazem'"

- "Benfica. Polémica em oito atos"

- "Jorge Jesus recebe prémio prestígio na Gala Portugal Football Globes. 'Venha a cereja no topo do bolo'"

A Bola:

- "Frederico Varandas. 'Não quero ter o meu treinador a fazer as figuras que outros fazem'"

- "Presidente do Sporting diz que o técnico 'nunca esteve em causa' e tira-lhe o chapéu por não se 'agarrar a coisas externas ao clube'"

- "Justifica momento conturbado com 'autogolos e expulsões, automutilações que não podem acontecer'"

- "Benfica. Arbitragem do clássico causa revolta"

- "Seixal celebra hoje 20 anos. Talentos formados no centro de formação já renderam mais de Euro700 milhões"

- "FC Porto. 'Há uma santa aliança entre Benfica e Sporting que não posso aceitar'"

- "Villas-Boas ataca rivais e dá bicada em Marco Silva: 'Frustrações normais de um treinador que acabou de chegar e perdeu um clássico'"

- "Todos os segredos da recuperação de Samu"

- "Seleção. Arrancou a era Jesus"

Record:

- "Acusações mútuas após clássico quentinho"

- "Villas-Boas ao ataque"

- "Rui Costa 'A dualidade de critérios é num lance de Sudakov em Guimarães a época passada?'

- "Benfica promete não se calar. Contesta oito lances no Porto classificando-o como 'coisas normalíssimas'"

- "Encarnados acreditam que episódios no Dragão vão fortalecer o grupo"

- "Marco Silva. 'Frustrações normais de quem perde o primeiro clássico'"

- "Varandas. 'Não fala de arbitragem? É novidade, nas outras épocas não se comportou assim'"

- "Sporting. Varandas segura técnico. 'Não decidimos com base na contestação'"

- "Relvado de Alvalade luta contra fungos"

- "Liga BPI. FC Porto 1-1 Sp. Braga"