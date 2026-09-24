Intervenção urgente deixa Caminho do Lombo sem água

O abastecimento de água foi interrompido, esta manhã, em várias artérias do Funchal, devido a uma intervenção urgente na rede de distribuição que está a decorrer no Caminho do Lombo e zonas envolventes.

Segundo informa a Câmara Municipal do Funchal, os trabalhos tiveram início pelas 9 horas e têm uma duração prevista de oito horas, período durante o qual o abastecimento estará interrompido nas zonas abrangidas.

Os arruamentos afectados são o Caminho do Lombo até ao número 44, a Estrada Luso Brasileira até ao número 26, a Rua Dom Ernesto Sena de Oliveira, a Rua Dr. Sidónio Pais desde o número 7A, o Beco Dr. Sidónio Pais, a Travessa Dr. Sidónio Pais e a Travessa Silvestre Quintino de Freitas.

A autarquia informa ainda que as Águas do Funchal estão a procurar minimizar os incómodos provocados pela intervenção, tendo sido prevista a comunicação pessoal e no local aos consumidores considerados mais sensíveis.