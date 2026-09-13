Incêndio mobiliza três corporações e helicóptero da Proteção Civil

O fogo com alguma dimensão que lavra desde esta manhã em Água de Pena está a mobilizar vários meios de três corporações e o helicóptero do Serviço Regional de Protecção Civil (como se pode ver na foto do Flightradar24).

No local estão meios e bombeiros das corporações de Machico, Santa Cruz e Santana.

De acordo com Valter Ferreira, adjunto do Comando da Protecção Civil, o foco de incêndio se iniciou às 9 horas deste domingo, tendo sido feita a triangulação de meios, estando no local os Bombeiros Municipais de Machico, os Bombeiros Voluntários de Santana e os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, bem como o meio aéreo.

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"Penso que numa questão de mais 10 ou 15 minutos, o incêndio vai ficar dominado", salientou, embora sem certezas, uma vez que na zona está bastante vento, o que pode contribuir para aumentar e difundir as chamas.

Valter Ferreira salientou ainda que outros dois incêndios que tinham sido combatidos durante a noite, nomeadamente na Ponta do Sol e no Monte, foram já extintos.

A Madeira está sob aviso amarelo para o calor pelo menos até ao final da tarde de terça-feira, com risco agravado de incêndio rural que mobiliza e coloca de sobreaviso os meios em toda a Região.