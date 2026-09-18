Diogo Duarte inicia novo mandato à frente da JSD Ribeira Brava

Diogo Duarte foi reconduzido, esta quinta-feira, na presidência da JSD Ribeira Brava, durante a tomada de posse da nova equipa da estrutura concelhia. O novo mandato terá como principal objectivo o "enraizamento" da organização no concelho, depois de um período marcado pela "reactivação".

O líder da JSD Ribeira Brava recordou o compromisso de colocar a JSD na linha da frente das autárquicas, através de propostas nas áreas da habitação, mobilidade, emprego jovem e educação, e destacou o crescimento de cerca de 23% da estrutura em militantes. Sublinhou ainda que a Ribeira Brava foi a segunda concelhia da JSD Madeira com maior votação, apenas atrás do Funchal.

Para o novo mandato, assumiu três compromissos: "proximidade permanente, militância com formação e conhecer antes de propor". O jovem dirigente prometeu mais iniciativas nas freguesias e defendeu maior aposta na habitação a custos controlados, emprego qualificado, mobilidade e saúde.

Nesta tomada de posse discursaram também Bruno Melim, presidente da JSD Madeira, e Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava e do PSD deste concelho.

Bruno Melim destacou a capacidade da JSD Ribeira Brava para, ao longo das últimas duas décadas, "renovar, inovar e formar novos quadros", aludindo às origens de Nivalda Gonçalves, a primeira mulher a liderar a JSD Madeira. O presidente da 'Jota' considerou também que as estruturas social-democratas da Ribeira Brava têm tido "uma acção política marcada pela execução, aumento da qualidade de vida e mudança de mentalidades". Como sinal de vitalidade e renovação, apontou o exemplo de Jorge Santos nas últimas eleições autárquicas, evidenciando a inclusão de jovens quadros da JSD e o início de um novo ciclo governativo no município.

O líder da JSD Madeira manifestou confiança em Diogo Duarte para continuar a corresponder aos compromissos assumidos. Melim destacou a qualidade dos autarcas eleitos provenientes da JSD e lançou à estrutura local o desafio de continuar a formar quadros para a política e para a sociedade civil, valorizando "a criatividade e a credibilidade demonstradas".

Bruno Melim apontou ainda como prioridades o aumento da militância e o reforço do peso da Ribeira Brava nos centros de decisão regional. Recordou, neste âmbito, que o maior grupo hoteleiro português teve origem no concelho, considerando-o um exemplo do valor dos seus residentes.

Por sua vez, o presidente da autarquia, Jorge Santos, felicitou a equipa empossada e destacou o trabalho realizado pelas equipas de Diogo Duarte ao longo do último ano. O autarca defendeu "a importância de jovens com consciência crítica e política" e reafirmou a aposta municipal na educação, habitação e emprego. O edil adiantou que a proposta de reactivação do Conselho Municipal de Juventude deverá ser aprovada muito brevemente e garantiu à JSD Ribeira Brava o apoio dos órgãos locais do PSD.