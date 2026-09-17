Madeira recebe pela primeira vez curso UEFA A para treinadores

A Madeira vai receber, pela primeira vez, o Curso de Treinador UEFA A/Grau III, uma das formações de referência para treinadores de futebol, numa iniciativa organizada pela FPF Academy em parceria com a Associação de Futebol da Madeira (AFM).

O curso terá 30 vagas, sendo 15 obrigatoriamente destinadas a candidatos da Madeira. Até agora, os treinadores madeirenses interessados em obter esta certificação tinham de deslocar-se ao continente para frequentar a formação.

A edição madeirense tem início marcado para 16 de Novembro e integra o conjunto de cinco cursos UEFA A previstos pela Federação Portuguesa de Futebol para a época 2026/2027. As candidaturas decorrem até 25 de Setembro.

A formação contempla 206 horas, estruturadas em torno de quatro áreas - Treinador, Jogador e Equipa, Treino e Jogo - e inclui igualmente tarefas práticas desenvolvidas em contexto real de clube, com acompanhamento de um mentor.

A realização do curso na Região resulta de uma iniciativa da Associação de Futebol da Madeira, que destaca a importância de permitir aos técnicos insulares acederem à certificação sem os custos e constrangimentos associados às deslocações ao continente.

Edição madeirense tem início marcado para 16 de Novembro.

“Trazer o UEFA A para a Madeira é uma prova de confiança na nossa estrutura”, refere Rui Coelho, da AFM, que aponta a realização da formação como resultado de um processo “burocrático e estratégico intenso”.

Além da Madeira, estão previstas edições em Leiria, Porto e Setúbal, existindo ainda um curso intensivo destinado a treinadores portugueses que exercem profissionalmente no estrangeiro.

O UEFA A corresponde ao Grau III de treinador e representa um nível avançado no percurso de formação. Entre os requisitos gerais de acesso à licença UEFA A estão a titularidade de um diploma UEFA B válido e experiência prévia como treinador.