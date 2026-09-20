Manuela Eanes elogia Seguro, um grande Presidente que não "arranja problemas"

Manuela Eanes, mulher do antigo chede de Estado Ramalho Eanes, disse hoje a António José Seguro que é e será "um grande Presidente", elogiando-o por não "arranjar problemas" e por "servir o país com integridade".

"Este senhor - de quem gosto muito, e posso dizer que gosto muito, de coração - acho que vai ser um grande, grande, grande Presidente. Já está a ser. Sem arranjar problemas, servindo o país com integridade", disse Manuela Eanes a António José Seguro num breve encontro na Festa do Livro em Belém.

Manuela Eanes lembrou as dificuldades que as pessoas enfrentam, motivo pelo qual "precisam sempre de apoio", e elogiou o "grande homem" que ocupa atualmente o Palácio de Belém, cargo que foi desempenhado pelo seu marido, Ramalho Eanes, o primeiro Presidente democraticamente eleito.

Nas presidenciais deste ano, Ramalho Eanes apoiou, apenas na segunda volta, António José Seguro, enquanto Manuela Eanes apoiou na primeira volta Luís Marques Mendes.

Numa breve conversa entre os dois esta tarde, a antiga primeira-dama recordou um encontro -- "um belo rapto", nas palavras do Presidente da República - que teve há mais de 30 anos com o então jovem António José Seguro, em Penamacor.

Durante uma visita de Ramalho Eanes a Penamacor, o então Presidente da República ia prosseguir com reuniões de trabalho e Seguro, então com 15, 16 anos, interpelou Manuela Eanes: "tem de ir ao meu centro juvenil".

"A pessoa que ia ao meu lado dizia: 'ah, mas não está no protocolo, não pode ir'. Vamos, sim senhor porque é um centro juvenil em Penamacor é com certeza com jovens dinâmicos", contou Manuela Eanes, elogiando o centro que acabou por visitar apesar de não estar no programa.

Seguro também quis recordar hoje esse encontro com décadas e contou que o centro juvenil tinha um jornal.

"Tirámos uma fotografia e depois foi colocada na primeira página do jornal. Não sei se o presidente Ramalho Eanes ficou com ciúmes porque ele queria com certeza a primeira página só para ele, mas teve de partilhar com a doutora Manuela Eanes", brincou o Presidente da República.

No momento das despedidas -- com cumprimentos de parte a parte para cada um dos cônjuges -- Manuela Eanes ainda disse a Seguro que vinha sempre à Festa do Livro em Belém e que ela própria ia lançar um livro em breve.

"Então eu espero ser convidado para o lançamento e, se coincidir com a festa do livro, está convidada para vir divulgá-lo nessa altura e apresentá-lo nessa altura", disse, descobrindo nesse momento que a obra de Manuela Eanes vai ser apresentada pelo antecessor de Seguro, Marcelo Rebelo de Sousa, e pelo ex-ministro e presidente da CGD, Paulo Macedo.

O Presidente da República teve este encontro com Manuela Eanes depois de uma breve conversa na Rádio Freguesia de Belém, uma rádio online institucional que foi convidada a fazer a sua emissão na Festa do Livro em Belém.

Nessa curta entrevista -- a única já que não falou com os jornalistas à margem da iniciativa que hoje termina -- Seguro reiterou os apelos à leitura.

"Ainda estamos em plena festa. Mas talvez um balanço que se possa fazer ou um indicador importante para esse balanço é olhar para a cara de felicidade das pessoas que nos visitam que aqui estão hoje. É extraordinário. É encantador que um livro traga tanta gente a conversar umas com as outras, a conversar com os autores, com os livreiros, com as pessoas. É extraordinário", elogiou.

Despedindo-se com um "até para o ano", o chefe de Estado reiterou a sua intenção de manter a Festa do Livro em Belém, que foi lançada pelo seu antecessor, Marcelo Rebelo de Sousa, e à qual decidiu dar continuidade.