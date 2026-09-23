JPP procura apoio europeu para regresso do ferry entre Madeira e continente

O Juntos pelo Povo (JPP) espera contar com o apoio dos "seus aliados europeus" para recuperar uma ligação marítima de passageiros entre a Madeira e o continente, assunto que esteve esta quarta-feira em destaque numa reunião entre o secretário-geral do partido, Élvio Sousa, e Sandro Gozi, secretário-geral do Partido Democrático Europeu (PDE) e eurodeputado do Renew Europe.

“Contamos com os aliados europeus para trazer o ferry de volta à linha Madeira-continente”, apontou Élvio Sousa no final do encontro, realizado no âmbito de uma visita de Sandro Gozi à Região organizada pelo JPP e pelo PDE.

A conectividade marítima foi um dos temas abordados na reunião, juntamente com a nova estratégia da Comissão Europeia para as Regiões Ultraperiféricas (RUP), transportes de mercadorias, habitação, agricultura, ambiente, energia e custo de vida, revela o partido, em comunicado.

Élvio Sousa e Sandro Gozi defenderam também o reforço da cooperação entre JPP e PDE e uma maior utilização das possibilidades previstas no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, relativo às especificidades das regiões ultraperiféricas.

O líder do JPP considera que a aproximação aos parceiros europeus poderá ajudar a colocar problemas regionais na agenda comunitária, apontando como prioridades a continuidade territorial e os sobrecustos decorrentes da insularidade e ultraperiferia.

Sandro Gozi integra a Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu e o Intergrupo sobre Política de Coesão e Regiões Ultraperiféricas. Na reunião foram ainda abordados o POSEI, as alterações climáticas e o papel geoestratégico da Madeira no Atlântico.