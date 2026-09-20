JPP vai voltar a reunir-se com secretário-geral do Partido Democrático Europeu

O JPP vai voltar a reunir-se, esta semana, com o secretário-geral do PDE – Partido Democrático Europeu, Sando Gozi, também eurodeputado do Renew Europe, sendo que em agenda estarão assuntos de reforço da estratégia para as regiões ultraperiféricas.

“Esta semana voltaremos a reunir com o secretário-geral do PDE- Partido Democrático Europeu, Sando Gozi e eurodeputado do Renew Europe. Na agenda, entre outros assuntos, o reforço para que a nova estratégia para as regiões ultraperiféricas seja acompanhada por recursos adequados e medidas concretas, nomeadamente nos transportes marítimos de passageiros e mercadorias, na habitação, agricultura, ambiente, energia e custo de vida”, afirmou Élvio Sousa.

O secretário-geral do JPP considera que esta ligação europeia é determinante para a estratégia política do partido. “A aliança europeia é fundamental para o JPP reforçar o seu papel enquanto alternativa de Governo, consolidar aliados e redefinir os projetos ultraperiféricos”, sustentou.

No fundo, o objectivo é "garantir que as desigualdades e os problemas regionais sejam transformadas em causas essencialmente europeias".

Por outro lado, Élvio Sousa faz questão de destacar o processo de chegada do representante do JPP à Assembleia da República e a forma como, segundo afirma, as questões da Região passaram a estar presentes no debate parlamentar nacional. “Veja-se o processo de chegada do nosso deputado à Assembleia da República e a forma leve, livre e democrática com que colocou na agenda as questões regionais”, afirmou.

“Quem vaticinou a negatividade da eleição, sem a mínima noção da realidade, já mordeu a língua", atira. Para Élvio Sousa, a dimensão europeia da política regional é inseparável da defesa das populações insulares. “As ilhas não podem transformar-se num palco onde os seus habitantes sejam progressivamente excluídos”, afirmou.

“Queremos uma Madeira mais presente na Europa e uma Europa mais presente na Madeira", afirma.

JPP defende reforço europeu nos transportes

De acordo com nota de imprensa, entre as áreas consideradas prioritárias por Élvio Sousa está o transporte marítimo de passageiros e mercadorias, sendo que considera que "a resposta europeia deve incluir uma intervenção mais forte no transporte marítimo de passageiros e mercadorias, baseada no princípio da continuidade territorial e nas possibilidades previstas pelo artigo 349.º do Tratado".

A União Europeia já reconhece que as regiões ultraperiféricas enfrentam custos permanentes devido ao afastamento, à insularidade e à pequena dimensão dos seus mercados, permitindo a adoção de medidas específicas de apoio. O PP defende um reforço do apoio da União Europeia para colmatar os custos do transporte marítimo e aéreo de passageiros e mercadorias e permitir soluções e medidas concretas para corrigir a trajectória. Élvio Sousa

Élvio Sousa sublinha igualmente a importância estratégica dos arquipélagos da Madeira e dos Açores no contexto europeu. “Não esqueçamos que a Madeira e os Açores dão à Europa soberania e dimensão marítima inigualáveis”, afirma.

“O Parlamento Europeu tem defendido que as especificidades das regiões ultraperiféricas sejam devidamente consideradas nas políticas de transportes e na garantia da continuidade territorial”, afirma.

“Para a Madeira, esta não é uma questão acessória, mas uma condição essencial para a igualdade de oportunidades, a competitividade económica e a plena cidadania europeia”, conclui o líder do JPP.