São Vicente promove semana de actividades desportivas para diferentes idades

O Município de São Vicente associa-se à Semana Europeia do Desporto 2026, que decorre entre hoje até 30 de Setembro, com um programa que inclui diferentes modalidades e actividades dirigidas a vários públicos e faixas etárias.

A programação arranca esta quarta-feira, 23 de Setembro, com uma sessão de Esgrima, entre as 18h30 e as 20h00, na ADR Ponta Delgada, aberta à população em geral.

Na quinta-feira, dia 24, está previsto, às 10h00, um workshop dirigido aos colaboradores da Câmara Municipal de São Vicente, em parceria com a Clínica Médica do Norte. Às 17h30, a Baía dos Juncos recebe um baptismo de Surf, numa parceria com o Madeira Surf Center. Mais tarde, entre as 18h30 e as 20h00, a Casa do Povo da Boaventura acolhe uma actividade de Ténis de Mesa destinada a participantes até aos 18 anos.

O Ténis de Mesa volta a marcar presença na sexta-feira, 25 de Setembro, entre as 18h30 e as 20h00, novamente na Casa do Povo da Boaventura, numa iniciativa realizada em parceria com a ADR Ponta Delgada.

No sábado, 26 de Setembro, o Jardim das Grutas recebe uma manhã dedicada à actividade física, aberta à população em geral. Às 10h00 realiza-se uma aula de PowerGlutes e, às 10h45, uma sessão de FitChallenge, ambas orientadas pelo PT Gonçalo Castanha. A participação é gratuita e não requer inscrição prévia. A iniciativa inclui ainda água, sumos e snacks disponibilizados aos participantes, numa parceria com a Coral.

No domingo, 27 de Setembro, realiza-se a Vertical Costa Norte, prova organizada pelo Clube Naval de São Vicente e dirigida a atletas, reforçando a componente competitiva do programa.

A segunda-feira, 28 de Setembro, é dedicada ao Yoga, com uma sessão marcada para as 19h00, no Jardim das Grutas, em parceria com a WeFlow Yoga. A participação é gratuita, mas está limitada às vagas disponíveis e requer inscrição através do número 291 840 020. No final, haverá ainda snacks e sumos naturais, numa parceria com a Jolie Juice.

O programa termina no dia 29 de Setembro, entre as 14h30 e as 16h00, com o "Dar Vida aos Anos - Encontro de Actividade Física Sénior", no Centro Paroquial de São Vicente. A iniciativa é dirigida à população sénior e inclui também a participação de utentes do CACI, associando a prática de actividade física ao convívio e à inclusão.

Ao longo de uma semana, o Município pretende proporcionar diferentes experiências desportivas e sensibilizar para a importância da actividade física, abrangendo crianças, jovens, adultos e população sénior.