Prisão preventiva para homem que fingia ser cuidador informal para burlar idosos
Um homem, de 31 anos, ficou em prisão preventiva por ser suspeito de se fazer passar por cuidador de idosos para lhes furtar bens e dinheiro, informou hoje o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.
Em comunicado, o Cometlis refere que o homem foi detido na segunda-feira, sendo suspeito dos crimes de burla, furto qualificado e abuso de cartão.
De acordo com a PSP, o suspeito terá falsificado as habilitações para conseguir ser contratado por empresas de cuidados informais, apresentando-se como cuidador devidamente certificado.
"Conseguiu aproximar-se e ganhar a confiança de vários idosos na Área Metropolitana de Lisboa e, com isto, despojá-los dos seus bens. Durante as suas visitas a este grupo vulnerável, o suspeito aproveitava-se da condição clínica das vítimas para lhes furtar os seus bens preciosos e ter acesso aos seus cartões multibanco com os quais realizava pagamentos e efetuava transferências para uma conta bancária da sua esfera de ação", lê-se na nota.
A PSP refere ainda que o homem publicava fotografias com uma farda de uma corporação de bombeiros e com vestuário médico, fazendo-se passar por profissionais dessas áreas para reforçar a confiança das vítimas.
A investigação identificou pelo menos 15 idosos como vítimas, embora a polícia admita que possam existir mais casos, a apurar no decorrer do inquérito.
"Duas dessas vítimas foram furtadas e burladas no valor de 25 mil euros, cada uma, sendo que no total este homem conseguiu subtrair cerca de 100 mil euros em património alheio", é adiantado na nota.
Ainda segundo a PSP, o homem sofreu, "através de circunstâncias ainda por apurar", uma queda de um terceiro andar, tendo fraturado as duas pernas e permanecido 45 dias internado numa unidade hospitalar.
Após receber alta médica, foi detido no exterior da unidade, onde os polícias o aguardavam.
"O detido tinha ainda antecedentes criminais por crimes análogos cometidos em Viseu e a PSP acredita que este homem, extremamente ardiloso e alertado para o controlo policial foi responsável por aumentar o sentimento de insegurança junto da população idosa de Lisboa, bem como dos seus familiares", acrescenta a PSP.
Presente a tribunal, o homem ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva, a mais gravosa.