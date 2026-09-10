Suspeito de tráfico de droga fica em prisão preventiva na Madeira

O Ministério Público (MP) apresentou a primeiro interrogatório judicial dois arguidos fortemente indiciados da prática de um crime de tráfico de estupefacientes, na sequência de uma investigação conduzida na Madeira.

Segundo a informação publicada no site oficial do MP, os dois arguidos estarão envolvidos, desde pelo menos Maio deste ano, na venda de alfa-PVP, vulgarmente conhecida por 'flakka', bem como de folhas e sumidades de canábis e resina de canábis a terceiros, nomeadamente a revendedores.

Os suspeitos foram detidos pela Polícia de Segurança Pública em flagrante delito e tinham na sua posse 134,63 gramas de alfa-PVP. Deste total, 105,78 gramas encontravam-se em “pedra”, sendo que, após o respectivo “corte”, a venda dessa quantidade poderia gerar uma receita não inferior a 14.760 euros, de acordo com o Ministério Público. Além da droga, os arguidos tinham ainda 1.500 euros em dinheiro e quatro telemóveis, que seriam utilizados para combinar transacções de estupefacientes.

Após o primeiro interrogatório judicial, um dos arguidos ficou em prisão preventiva, por terem sido considerados verificados os perigos de continuação da actividade criminosa e de grave perturbação da ordem e da tranquilidade públicas. Este arguido encontrava-se a cumprir uma pena de prisão suspensa por um crime da mesma natureza.

A outra arguida ficou sujeita à obrigação de apresentações diárias no posto policial da área da sua residência, bem como à proibição de contactos com o outro arguido e com quaisquer outras pessoas conotadas com o tráfico ou consumo de estupefacientes.

A investigação é dirigida pela 1.ª Secção do Funchal do Departamento de Investigação e Acção Penal da Comarca da Madeira, com a coadjuvação da Esquadra de Investigação Criminal do Funchal da PSP.

O processo encontra-se sujeito a segredo de justiça.