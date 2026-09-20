59% dos idosos precisam de obras em casa é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Diagnóstico feito pelo Município do Porto Santo a 235 residentes com 65 ou mais anos revela fragilidades diversas. A maioria mantém autonomia, mas quase um terço já necessita de ajuda em tarefas básicas.

Produção de plantas diminui nos viveiros do IFCN é outros dos destaques da edição desta segunda-feira.

Nota ainda para ETAR em estado “deplorável” em São Vicente. Autarquia admite investimento de meio milhão de euros. Câmara de Lobos quer emissário mais distante.

Para ler também criação de empresas na Madeira cai quase 20% .

E, por fim, Jorge Santos vai à Venezuela entregar donativos. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava leva10 mil euros resultantes da angariação de fundos durante a festa Luso-Venezuelana, promovida no concelho, em conjunto com o DIÁRIO e outros parceiros.

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