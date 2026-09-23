Donativo da Ribeira Brava reforça apoio médico em Caracas

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, entregou um donativo à Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas, em Caracas, no âmbito da campanha solidária realizada no concelho em apoio à comunidade luso-venezuelana.

A entrega decorreu durante uma jornada médica promovida pela instituição, com o apoio da Cruz Vermelha Venezuelana.

A presidente da Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas, Lucecita Fernandes, sublinhou a importância do contributo levado da Madeira e agradeceu a presença do autarca nas instalações da instituição.

“Significa muito para nós. Agradecemos a visita do presidente Jorge Santos e o trabalho que realizou na Ribeira Brava, através de várias actividades destinadas a apoiar a nossa instituição. Hoje veio à nossa casa e está a partilhar connosco esta jornada médica”, afirmou.

Segundo Lucecita Fernandes, estas acções representam uma resposta às dificuldades enfrentadas por muitos portugueses e descendentes residentes na Venezuela, sobretudo ao nível do acesso aos cuidados de saúde.

“Esta jornada significa acompanhamento às pessoas e à sua saúde. Temos hoje o apoio da Cruz Vermelha Venezuelana e abrimos as nossas portas para que possam desenvolver este trabalho”, explicou.

A deslocação permitiu a Jorge Santos conhecer directamente a actividade da instituição e perceber de que forma os donativos recolhidos na Ribeira Brava podem ajudar a garantir respostas médicas e sociais à população mais vulnerável.

A visita reforçou ainda a ligação do concelho à comunidade madeirense radicada em Caracas.