Bruxelas lança Coligação Europeia para a Literacia após resultados do PISA

A Comissão Europeia lançou hoje uma nova Coligação Europeia para a Literacia, numa altura em que os resultados do PISA 2025 indicam que 31,3% dos jovens europeus têm dificuldade em compreender textos básicos.

Em comunicado, o executivo comunitário refere que esta coligação vai juntar "escolas, instituições de ensino e formação, bibliotecas e organizações culturais, associações de professores, pais e alunos, bem como autoridades públicas".

"O objetivo da coligação é partilhar conhecimentos especializados e reforçar a cooperação em temas como a primeira infância enquanto base para a literacia e a formação de profissionais da área da literacia", indica o executivo.

A Comissão Europeia salienta que decidiu lançar esta coligação num contexto "de desafios persistentes no domínio da literacia", que considera ser "uma base fundamental para a aprendizagem, a participação e a resiliência numa Europa em rápida transformação".

"No entanto, os resultados do PISA 2025 da OCDE mostram que 31,3% dos jovens de 15 anos na União Europeia têm dificuldades em compreender textos básicos", destaca a Comissão.

Citada neste comunicado, a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta das Competências, Roxana Minzatu, afirma que os resultados do PISA mostram claramente que a União Europeia precisa de "intensificar os seus esforços no domínio da leitura".

"Temos de garantir que todos os jovens na Europa desenvolvem as competências de literacia de que necessitam para aprender, participar plenamente na sociedade e ter sucesso na vida. A leitura é a base", defende.

Nesse contexto, a vice-presidente da Comissão Europeia considera que a Coligação Europeia para a Literacia vai permitir "reforçar a cooperação e apoiar uma ação mais eficaz no domínio da literacia".

Esta coligação, que já tinha sido decidida em maio, foi hoje oficialmente lançada pela Comissão Europeia no âmbito da União das Competências, uma iniciativa do executivo comunitário que visa garantir que a população da UE tem níveis mais elevados de competências básicas e avançadas.

O PISA 2025, divulgado em 08 de setembro, revela que os jovens portugueses de 15 anos voltaram a piorar a Matemática, Leitura e Ciências.

No caso da Leitura, Portugal registou o pior valor histórico de sempre, agravando uma trajetória descendente cujos resultados representam já mais de um ano de estudo perdido.

Segundo o relatório, os alunos que realizaram a prova de Leitura no ano passado tiveram 462 pontos, ou seja, oito pontos abaixo da nota obtida em 2000 -- a primeira vez que Portugal participou no PISA --, numa escala em que 500 pontos é a média de referência definida pela OCDE.

Já a Matemática, os conhecimentos recuaram a níveis de 2003, quando Portugal participou pela segunda vez no PISA e obteve 466 pontos. Os alunos que fizeram a prova no ano passado tiveram 460 pontos em Matemática.

Ciências foi a disciplina com a descida menos acentuada, mantendo-se em linha com a média da OCDE, com 482 pontos.