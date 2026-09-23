Charlie Spot ultrapassa dois milhões de streams

Hélder Ferreira, conhecido artisticamente como Charlie Spot, ultrapassou os dois milhões de streams nas plataformas digitais, assinalando mais uma etapa no percurso do produtor e DJ, que se dedica à música electrónica desde 2005.

Nascido em Machico, o artista deixou a Madeira aos três anos de idade e desenvolveu a sua carreira em Portugal continental. Mantém, contudo, uma ligação à Região, onde já apresentou o seu trabalho, nomeadamente na FNAC Madeira.

O novo marco surge depois de outros resultados alcançados ao longo do percurso do artista. Em 2021, o tema “Klara” chegou ao primeiro lugar mundial na categoria Tech House da Traxsource, plataforma especializada em música electrónica.

Charlie Spot tem trabalhado sobretudo nos géneros Afro House e Tech House, incorporando também sonoridades de influência latina. A sua produção tem sido disponibilizada nas principais plataformas digitais, onde soma ouvintes em diferentes mercados.

Os dois milhões de streams representam assim um novo registo na carreira do artista madeirense, que continua a desenvolver o seu trabalho a partir do continente.