Dois feridos ligeiros em novo despiste de moto
Um despiste de moto provocou dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher na faixa etária dos 40 anos, esta tarde, no Campanário.
O alerta para o acidente foi dado pelas 16h25, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos sido mobilizados para o local para prestar assistência às vítimas.
Após serem socorridos pelos elementos da corporação, os dois feridos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.
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