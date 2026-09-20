Dois feridos ligeiros em novo despiste de moto

Um despiste de moto provocou dois feridos ligeiros, um homem e uma mulher na faixa etária dos 40 anos, esta tarde, no Campanário.

O alerta para o acidente foi dado pelas 16h25, tendo os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos sido mobilizados para o local para prestar assistência às vítimas.

Após serem socorridos pelos elementos da corporação, os dois feridos foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.