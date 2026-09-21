Dois agentes da PSP atropelados em Portimão por condutor em fuga

Dois agentes da PSP foram atropelados ao início da madrugada de hoje em Portimão por um condutor alcoolizado, que encetou fuga do local depois de ser autuado, tendo ambos sofrido ferimentos leves, disse à Lusa fonte policial.

A situação ocorreu pelas 00:30, na Avenida Miguel Bombarda, naquela cidade do distrito de Faro, no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária, adiantou fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Após um indivíduo ter sido autuado por condução sob efeito de álcool e notificado da inibição de conduzir, este encetou fuga do local na sua viatura e atropelou dois agentes, relatou a mesma fonte.

Os dois agentes sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados ao Hospital de Portimão, mas ambos já receberam alta.

Um dos polícias sofreu ferimentos na perna esquerda, escoriações em ambos os joelhos, cotovelos e ombro direito, e o outro sofreu ferimentos no pé esquerdo, escoriações nos cotovelos e no ombro esquerdo, detalhou a fonte da PSP.

O condutor que fugiu do local está identificado pela PSP, que está a fazer diligências para o intercetar.