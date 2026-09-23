Juventude do JPP critica silêncio da JSD sobre falhas na plataforma da mobilidade

A Juventude do Juntos Pelo Povo (JPP) questiona a posição da JSD-Madeira perante as falhas registadas na plataforma do Mecanismo de Continuidade Territorial (MCT), alegando que o sistema está a impedir a submissão de certificados de matrícula de estudantes madeirenses deslocados para o continente.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a Juventude JPP afirma que a situação afecta mais de mil novos estudantes que se deslocaram para o continente no início do ano lectivo e critica o que considera ser o silêncio da estrutura regional da JSD, depois de esta ter defendido a plataforma como uma solução para os problemas de mobilidade dos madeirenses.

A estrutura jovem do JPP aponta também atrasos nos reembolsos às famílias. Segundo a organização, há agregados familiares que adiantaram entre 500 e 700 euros no início de Setembro para acompanhar a deslocação dos filhos e que continuam sem previsão para receber o dinheiro.

A JJPP atribui os atrasos a problemas de parametrização da plataforma e refere ainda que, em alguns casos, o pagamento surge como "emitido" no sistema vários dias antes de o valor ficar disponível na conta bancária. A estrutura recorda que tinha sido indicado que os pagamentos seriam efectuados num prazo de um a dois dias.

O vice-presidente da Assembleia-Geral da Juventude JPP, Vítor Tiago, considera que os atrasos representam uma dificuldade adicional para famílias que já suportaram despesas relacionadas com a deslocação dos estudantes.

A estrutura questiona agora a JSD-Madeira sobre as diligências que estará a desenvolver junto do Governo da República para resolver os problemas identificados.

"Não basta ter defendido a plataforma quando convinha", afirma Vítor Tiago, citado no comunicado, defendendo que a JSD deve pressionar o Governo para ultrapassar as dificuldades e explicar a sua posição perante os problemas actualmente registados.

A Juventude JPP acusa ainda a JSD de ter defendido anteriormente o MCT e critica a actuação dos deputados eleitos pela Madeira na Assembleia da República, alegando que estes não terão colocado em causa a posição do Governo sobre a plataforma.