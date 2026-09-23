Paulo Cafôfo garante que a redução do IVA se reflecte nos preços dos bens essenciais
O líder parlamentar do PS confrontou Brício Araújo com um relatório do Banco de Portugal, de 2023, que diz que o corte temporário do IVA nos bens essenciais se repercutiu no preço desses bens.
Paulo Cafôfo lembrou que, em 2025, a receita de IVA foi de 600 milhões de euros e o excedente orçamental foi superior a 134 milhões de euros. O deputado defende a utilização desse excedente para reduzir a carga fiscal sobre os madeirenses.