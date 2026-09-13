JPP acusa JSD de ignorar problemas da juventude madeirense

A Juventude do Juntos pelo Povo (JPP) considera que a JSD Madeira está a desvalorizar os principais problemas enfrentados pelos jovens da Região, ao apostar em iniciativas de convívio enquanto persistem dificuldades relacionadas com o custo de vida, a habitação e os salários.

A crítica é deixada pelo líder da Juventude do JPP, Alexandre Gomes, através de uma nota enviada, que considera “preocupante” que milhares de jovens madeirenses enfrentem dificuldades para suportar as despesas do dia-a-dia, enquanto a estrutura de juventude do PSD se concentra, na sua perspectiva, em iniciativas de “entretenimento” de final de verão.

“Se a JSD, com os anos de vida que tem, trabalhasse efetivamente para a juventude da Madeira, não teríamos tantos jovens a deixar a Ilha”, afirma Alexandre Gomes.

O dirigente da JJPP defende que a discussão política deve centrar-se em problemas concretos, nomeadamente no acesso à habitação, nos salários e no custo de vida, criticando aquilo que considera ser uma utilização da política para atacar adversários em vez de apresentar soluções.

“A juventude da Madeira enfrenta demasiados e graves problemas, criados pelo PSD/CDS, para perdermos tempo com opiniões entusiasmadas saídas de mais um convívio de fim de Verão da JSD”, sustenta.

Alexandre Gomes assegura que a Juventude do JPP pretende manter uma intervenção própria e centrada na procura de soluções, afirmando que a organização reúne jovens motivados pela “liberdade de pensamento e vontade de servir” e não pelo “carreirismo político”.

Entre as questões colocadas pelo JPP estão a redução do IVA e a retoma da ligação marítima por ferry entre a Madeira e o continente. Alexandre Gomes questiona se a JSD, sob a liderança de Bruno Melim, já apresentou ao Governo Regional propostas nesse sentido, considerando que estas medidas poderiam contribuir para reduzir os encargos suportados pelas famílias madeirenses.

O líder da Juventude do JPP afirma que a organização tem trabalhado estas matérias em articulação com o Grupo Parlamentar do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira e com o deputado Filipe Sousa, na Assembleia da República. Segundo Alexandre Gomes, o JPP defende ainda uma política de habitação que permita aos jovens encontrar rendas e preços de aquisição compatíveis com os seus salários.

Na área da mobilidade, critica igualmente a situação das viagens aéreas entre a Madeira, os Açores e o continente, alegando que os residentes continuam a ter de adiantar o valor integral das viagens, apesar das promessas feitas ao longo dos anos para resolver os problemas relacionados com a mobilidade aérea.

A Juventude do JPP rejeita também aquilo que classifica como uma “narrativa construída pelo PSD” sobre a posição do partido relativamente ao golfe.

Alexandre Gomes afirma que o JPP não é contra a modalidade, mas considera que existem outras prioridades para a Região. Na sua perspectiva, os investimentos públicos devem responder primeiro a problemas como o custo de vida, a habitação e a saúde.

O dirigente da Juventude do JPP acusa, por isso, o PSD de ter “as prioridades trocadas”, ao defender investimentos que considera menos urgentes perante as dificuldades sentidas por uma parte significativa da população. Alexandre Gomes relaciona ainda a adesão de novos jovens ao JPP com aquilo que considera ser o “nervosismo” da liderança da JSD, defendendo que a organização juvenil do partido tem vindo a afirmar uma posição própria sobre matérias que considera determinantes para o futuro da juventude madeirense.