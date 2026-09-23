Brício Araújo acusa o JPP de "confundir os madeirenses"
"Nesta casa é preciso falar verdade", afirmou Brício Araújo, numa intervenção em resposta ao líder do JPP.
O deputado social-democrata acusa Élvio Sousa de "procurar, como sempre, confundir o povo madeirense".
"Como é possível pedir o IVA a zero", pergunta Brício Araújo, uam vez que a Madeira já "esgotou o diferencial fiscal nos bens essenciais" que têm a taxa mais baixa do país. O IVA zero só poderia ser aprovado pela República.
Brício Araújo refere a "redução fiscal" contínua na Região que esgotou o diferencial fiscal no IRS e no IRC.
O deputado contrariou o discurso do JPP com a realidade de Santa Cruz, município governado por esse partido em que a devolução do IRS é menor do que o máximo possível e onde se aplica a derrama sobre as empresas.