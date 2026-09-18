Trump anuncia acordo sobre Gronelândia que dá aos EUA "controlo permanente da segurança"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje um acordo que dá a Washington "controlo permanente sobre a segurança" da Gronelândia, banindo também neste território dinamarquês qualquer presença militar ou investimentos sensíveis de países "adversários".

"Os Estados Unidos da América assinaram um acordo com o Reino da Dinamarca e a Gronelândia que confere aos Estados Unidos um controlo permanente sobre a segurança --- e todas as outras necessidades --- na Gronelândia, atendendo plenamente a TODAS as nossas muitas preocupações", afirmou Trump na plataforma Truth Social.

"Além disso, a partir de agora, nenhum adversário dos EUA poderá, em caso algum, ter uma base ou presença militar na Gronelândia, nem realizar investimentos sensíveis no território, sem a nossa aprovação expressa por escrito", adiantou, sem que as autoridades dinamarquesas se tenham pronunciado sobre o assunto.