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Resgate de turista na Levada dos Cedros mobiliza vários meios

Acidente ocorreu na Levada dos Cedros, na freguesia da Ribeira da Janela.&nbsp;
Acidente ocorreu na Levada dos Cedros, na freguesia da Ribeira da Janela. , Foto DR/Visit Madeira

Uma turista, de 57 anos de idade, de férias na Região, sofreu um acidente enquanto percorria a Levada dos Cedros, na freguesia da Ribeira da Janela, no norte da ilha, acabando com uma fractura numa perna que obrigou o seu resgate pelas equipas de socorro. 

O alerta foi dado pela hora do almoço tendo o Serviço Regional de Protecção Civil mobilizado para o local 17 operacionais, apoiados por cinco viaturas. O meio aéreo também foi empenhado, embora, devido às condições meteorológicas que se faziam sentir no local, não tenha chegado a intervir. 

Entre os operacionais no terreno estiveram os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, bem como elemenos do Corpo de Polícia Florestal. O transporte da vítima até à estrada teve de ser feito de forma apeada, sendo a mesma, posteriormente, encaminhada para uma unidade de saúde. 

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