Um ferido por tiros disparados por agente do serviço de imigração dos EUA

Um agente do Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) disparou vários tiros e feriu um homem hoje em Austin, no estado norte-americano do Texas, disseram as autoridades locais.

O agente, que seguia num veículo daquele serviço federal de imigração, embateu no carro do homem, saiu e disparou pelo menos cinco vezes, disse Mike Siegel, representante do Distrito 7 de Austin.

Até agora, não se sabe o estado de saúde do ferido, que foi levado a um hospital, nem a sua identidade.

O congressista Greg Casar exigiu uma investigação e "a publicação imediata" das imagens das câmaras dos agentes, numa mensagem na sua página no X.

"O horror chegou à nossa cidade: o ICE disparou contra uma pessoa em Austin esta manhã. Exijo uma investigação completa e independente, a publicação imediata das imagens das câmaras corporais e a responsabilização de qualquer agente do ICE que tenha infringido a lei", escreveu.

Este caso, e outros recentes de violência envolvendo agentes federais, acontecem num momento em que a administração do Presidente Donald Trump procura levar a cabo a sua agenda de deportações em massa, continuando a ocorrer detenções.