Ministro destaca investimento de 80 ME em 3.000 equipamentos para prevenir fogos

O ministro da Agricultura e do Mar destacou hoje o investimento, em curso, de 80 milhões de euros em mais de 3.000 equipamentos para prevenção de fogos e defesa da floresta, entre os quais tratores e máquinas de rasto.

Segundo José Manuel Fernandes, que falava em Amares, distrito de Braga, na cerimónia de entrega de sete tratores a outros tantos municípios, aquele montante divide-se entre 50 milhões de euros para comunidades intermunicipais, municípios e organizações de produtores florestais e 30 milhões para pequenas e médias empresas com atividade na área.

"Mais vale prevenir do que remediar, a prevenção é absolutamente essencial", disse o ministro, para justificar o investimento.

José Manuel Fernandes admitiu algum atraso na entrega dos equipamentos, que justificou, desde logo, com o facto de aquelas viaturas não estarem em 'stock', pelo que "vão sendo entregues conforme são recebidas".

Além disso, lembrou que o fornecimento das viaturas é feito por concursos internacionais, que "demoram mais tempo", a que se junta ainda o facto de ter havido litigância que obrigou à abertura de um segundo concurso.

"Mas mais vale tarde do que nunca", sublinhou, vincando que este investimento já deveria ter sido feito "há anos".

No que se refere às comunidades intermunicipais, municípios e organizações de produtores florestais, em causa estão 285 tratores e alfaias, 18 máquinas de rastro, 125 viaturas todo o terreno, 55 viaturas sapadoras, 2.060 motorroçadoras.

Para as pequenas e médias empresas, estão reservados 461 tratores.

Hoje, em Amares (Baga) e Amarante (Porto), foram entregues 15 tratores a igual número de municípios.

Em Amares, o ministro da Agricultura admitiu que, este ano, a época de incêndios está a correr bem, já que há uma diminuição de 75% do número de hectares ardidos em relação a 2025.

O Ministério da Administração Interna tem feito um forte trabalho com a Proteção Civil e todos os bombeiros no combate, disse.

"Mas não podemos deitar foguetes antes da festa", rematou, para sublinhar que a aposta na prevenção é essencial e vai continuar.