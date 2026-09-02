PS propõe voto de congratulação a Francisca Henriques

O Grupo Parlamentar do PS vai apresentar na Assembleia Legislativa da Madeira um voto de congratulação à patinadora madeirense Francisca Henriques pela conquista da medalha de prata na maratona de patinagem de velocidade dos Jogos do Mediterrâneo Taranto 2026, em Itália.

A atleta de 19 anos, que representou Portugal na competição, terminou os 42,195 quilómetros na segunda posição, com o tempo de 1:23:15.674 horas, ficando a apenas 46 milésimos da vencedora, a italiana Melissa Gatti. O resultado foi decidido ao sprint.

A medalha alcançada por Francisca Henriques tem também significado histórico para a modalidade. A patinagem estreou-se nesta edição nos Jogos do Mediterrâneo e a madeirense tornou-se a primeira portuguesa a conquistar uma medalha neste desporto na competição. Na mesma prova, a portuguesa Jéssica Rodrigues terminou na quarta posição.

No voto de congratulação, os socialistas destacam o percurso da atleta do Club Sport Marítimo e consideram que o resultado alcançado em Taranto evidencia “a qualidade e o potencial dos atletas madeirenses e porto-santenses”, defendendo a criação de condições para o desenvolvimento do desporto de formação e de alta competição.

A deputada socialista Isabel Garcês aproveita o resultado para defender melhores infra-estruturas e um apoio continuado aos atletas, clubes e restantes estruturas desportivas da Região.

O PS saúda Francisca Henriques, a respectiva equipa técnica e as entidades que têm acompanhado o seu percurso, considerando que a medalha alcançada em Itália constitui um reconhecimento do trabalho desenvolvido pela atleta.

Francisca Henriques iniciou a sua formação no Marítimo e tem acumulado títulos nacionais ao longo do seu percurso competitivo. A Direcção Regional de Desporto também já felicitou a atleta, o clube e a Associação de Patinagem da Madeira pela medalha conquistada em Taranto.