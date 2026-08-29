Francisca Marote e Afonso Paulino estão na final de pares mistos do Nacional Sub-16

Francisca Marote e Afonso Paulino estão na final de pares mistos do Campeonato Nacional Sub-16. A dupla madeirense garantiu esta manhã, no Complexo de Ténis do Jamor, a presença no encontro decisivo depois de protagonizar uma grande reviravolta nas meias-finais.

Frente a Matilde Figueiredo e Duarte Santa Maria, terceiros cabeças de série, os madeirenses tiveram uma entrada complicada no encontro e perderam o primeiro set por 6-1.

A resposta surgiu no segundo parcial. Francisca Marote e Afonso Paulino conseguiram inverter o rumo do encontro, venceram por 6-3 e levaram todas as decisões para o super tie-break.

No momento decisivo, a dupla madeirense voltou a mostrar grande capacidade de reação e fechou o super tie-break por 10-7, completando a reviravolta e garantindo um lugar na grande final.

A Madeira passa assim a estar representada em duas finais do Campeonato Nacional Sub-16, ambas com Afonso Paulino como protagonista.

Antes de lutar pelo título de pares mistos, Afonso Paulino terá já esta tarde a primeira oportunidade de se sagrar campeão nacional. Ao lado precisamente de Duarte Santa Maria, adversário desta manhã nos pares mistos, o madeirense disputa a final de pares masculinos, a partir das 14h30, no court central do Complexo de Ténis do Jamor.

Afonso Paulino e Duarte Santa Maria terão pela frente os primeiros cabeças de série, Lourenço Correia e Francisco Sardinha, na luta pelo título nacional de pares masculinos.