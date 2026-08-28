Madeirense Francisca Henriques de prata na maratona de patinagem nos Jogos do Mediterrâneo

A patinadora madeirense Francisca Henriques conquistou hoje a prata na maratona em Taranto2026, impondo-se na prova que se estreou nos Jogos do Mediterrâneo e somando a 17.ª medalha de Portugal.

Francisca Henriques, patinadora do Club Sport Marítimo, foi segunda atrás da italiana Melissa Gatti, que cumpriu os 42,195 quilómetros nas ruas da cidade italiana em 1:23.15,628 horas.

A também madeirense Jéssica Rodrigues (CDR Prazeres), a outra portuguesa em prova, foi quarta, sendo batida na luta pelo bronze pela também transalpina Sofia Saronni.

Francisca Henriques, jovem madeirense de 19 anos, deu a 17.ª medalha a Portugal em Taranto2026, inaugurando o palmarés da patinagem em Jogos do Mediterrâneo.