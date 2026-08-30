Francisca Marote e Afonso Paulino sagram-se vice-campeões nacionais de pares mistos

Francisca Marote e Afonso Paulino sagraram-se vice-campeões nacionais de pares mistos Sub-16, encerrando com mais um pódio madeirense a participação no Campeonato Nacional, disputado no Complexo de Ténis do Jamor.

A dupla do Roberto Costa Ténis Clube disputou, este domingo, a grande final da variante de pares mistos, depois de uma excelente caminhada ao longo da competição.

No encontro decisivo, Francisca Marote e Afonso Paulino, segundos cabeças-de-série, tiveram pela frente os quartos cabeças-de-série, Madalena Sousa e Tomás Ressurreição, que acabaram por levar a melhor e conquistar o título nacional com uma vitória por 6-0 e 6-4.

Para Afonso Paulino, o resultado significa o segundo vice-campeonato nacional em dois dias. Depois de ontem ter sido vice-campeão nacional de pares masculinos, ao lado de Duarte Santa Maria, o atleta madeirense voltou ao pódio, desta vez juntamente com Francisca Marote nos pares mistos.

Também Francisca Marote volta a terminar um Campeonato Nacional entre os melhores do país. Depois de se ter sagrado campeã nacional de Sub-14 em pares femininos no ano passado, a tenista madeirense acrescenta agora ao seu percurso o título de vice-campeã nacional de pares mistos Sub-16.