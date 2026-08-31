Jovem de 15 anos sofre ferimento na cabeça após mergulho

Um jovem de 15 anos ficou ferido, na manhã desta segunda-feira, na sequência de um mergulho numa zona balnear, tendo sido posteriormente transportado para o hospital.

Segundo informação recolhida, o alerta foi dado pelas 11h05. O adolescente terá sofrido um ferimento na cabeça durante o mergulho, circunstância que motivou a intervenção dos meios de socorro.

Depois de assistido no local, o jovem foi transportado para uma unidade hospitalar.