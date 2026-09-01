Funchal recebe duas exposições em Setembro com modelismo, arte e património do mar

O Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF) recebe, durante o mês de Setembro, duas exposições que cruzam diferentes formas de expressão artística e cultural, com o modelismo e a relação da Madeira com o mar em destaque.

A primeira a abrir portas é 'Martístico', já a partir de amanhã, na Galeria A1. Promovida pelos Jovens Embaixadores do MARE-Madeira, a exposição reúne 49 trabalhos de fotografia, vídeo, artes plásticas e escrita, realizados por participantes de diferentes idades residentes no arquipélago.

O projeto nasceu com o objetivo de aproximar a comunidade do oceano através da arte, complementando a divulgação científica com diferentes formas de interpretar e sentir o mar. Depois da primeira edição, realizada em 2025, o 'Martístico' regressa com trabalhos que evidenciam a diversidade de olhares sobre o oceano e o património natural madeirense.

A inauguração está marcada para as 18 horas, com entrada livre.

Já a 5 de setembro, pelas 16 horas, a Galeria B acolhe a abertura de 'Do Mar à Serra', promovida pelo grupo Entusiastas de Modelismo da Madeira.

A mostra reúne cerca de uma centena de peças realizadas por vários modelistas madeirenses e constitui, segundo a organização, uma iniciativa inédita pela dimensão do conjunto de autores reunidos numa mesma exposição dedicada ao modelismo na Região.

Os participantes são autodidatas e desenvolvem esta atividade por paixão, investindo ao longo dos anos na pesquisa, aquisição de conhecimentos e aperfeiçoamento das técnicas necessárias à construção dos modelos.

Entre embarcações, veículos, paisagens e outras representações ligadas ao imaginário madeirense, “Do Mar à Serra” procura mostrar a criatividade e o rigor associados ao modelismo. A exposição terá ainda uma pista de slots, permitindo aos visitantes experimentar esta vertente de forma interativa.

As duas exposições têm entrada livre, reforçando o CCIF como espaço de divulgação artística, preservação do património e aproximação da comunidade à cultura e ao conhecimento.