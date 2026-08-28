Três Candidaturas da Madeira apuradas para a final regional dos Prémios CLUBE TOP

Três candidaturas de clubes da Região Autónoma da Madeira garantiram um lugar na fase final regional dos Prémios CLUBE TOP 2026, uma iniciativa do Instituto Português do Desporto e Juventude em parceria com a Direcção Regional de Desporto (DRD). O Clube Desportivo da Escola Francisco Franco, com projectos nas categorias de Estratégia e Finanças, e o Club Sport Marítimo, na categoria de Comunicação, são os finalistas em competição.

A defesa pública dos projectos decorre no dia 1 de Setembro, às 15 horas, no auditório do Colégio dos Jesuítas. A avaliação estará a cargo de um júri composto por David Gomes (director regional de Desporto), Élvio Rúbio Gouveia (Universidade da Madeira) e Rui Marote (ex-dirigente da Associação de Futebol da Madeira).

O vencedor da fase regional receberá um prémio de 1.500 euros, o Troféu de Vencedor Regional e o passaporte para representar a Madeira na final nacional, onde os prémios atingem os 3.500 euros. O segundo e terceiro lugares regionais arrecadam 1.000 e 750 euros, respectivamente.

A sessão de apresentação é de entrada livre e aberta a todo o público e agentes do desporto regional.