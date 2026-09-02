Nacional acertou rescisão do contrato com João Gião
O Nacional já acertou a rescisão do contrato com o treinador João Gião, apurou o DIÁRIO.
O acordo foi encontrado ao início desta tarde, após uma reunião, na sede do clube, entre o presidente Rui Alves e o técnico português.
João Gião, recorde-se, deixa o clube alvinegro ao fim de quatro jornadas disputadas na I Liga, onde somou uma vitória, um empate e duas derrotas consecutivas nas últimas jornadas, frente a Vitória de Guimarães e Estrela da Amadora.
O sucessor de Gião no comando técnico do Nacional ainda não é conhecido.