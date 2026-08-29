SocioHabitaFunchal celebra final do Campo de Férias 2026 com festa de encerramento

A festa final do Campo de Férias 2026 decorreu na Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras, assinalando o fim de dois meses de actividades promovidas pela SocioHabitaFunchal, empresa municipal da CMF. A iniciativa contou com a participação de 120 crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos.

O evento de encerramento, que contou com a presença dos utentes dos centros comunitários, teve início com uma exposição de artes plásticas dedicada aos trabalhos executados pelos participantes. Seguiu-se um espectáculo das artes performativas, constituído por momentos de música, teatro e expressão dramática, expressão corporal, breakdance, rap, artes circenses e percussão. O dia terminou com um lanche de convívio entre jovens, famílias, equipa e parceiros.

Durante os meses de Julho e Agosto, o programa dinamizou nove clubes temáticos focados em áreas como a sustentabilidade, leitura, prevenção, saúde, segurança, artes, desporto e lazer, promovendo competências pessoais, sociais e emocionais. As actividades incluíram modalidades desportivas, entre as quais canoagem, ténis de mesa, futebol e voleibol e ainda idas à praia.

A vereadora com o pelouro da SocioHabitaFunchal, Helena Leal, acompanhada pela administradora Graça Correia, destacou a “qualidade” do projecto, pensado para proporcionar às crianças momentos de diversão, aprendizagem e socialização, bem como a criação de “memórias positivas” ao longo dos dois meses.

Helena Leal deixou também um agradecimento aos parceiros, colaboradores e encarregados de educação, reconhecendo o seu contributo e confiança para o sucesso da iniciativa.

Para a concretização do Campo de Férias esteve envolvida uma equipa de 43 colaboradores. O projecto beneficiou do apoio de diversas entidades parceiras, com destaque para a Direcção Regional de Juventude, que viabilizou a integração de 16 monitores juniores e de dois jovens através do Programa Ingressa.