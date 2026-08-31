As duas derrotas consecutivas fizeram soar os alarmes e nem houve havido tempo para nova oportunidade. João Gião foi despedido do comando técnico do Nacional apenas após quatro jornadas da I Liga.

A notícia foi inicialmente avançada pelo Record e já confirmada pelo DIÁRIO. O treinador foi despedido após a derrota de domingo diante do Estrela da Amadora, em jogo da 4.ª jornada da I Liga. Um desaire por 2-3 que terá feito o presidente do alvinegros, Rui Alves, avançar para esta decisão ainda numa fase inicial do campeonato. Na semana anterior o Nacional tinha perdido (0-1) em Guimarães.

Na semana da visita a Alvalade, jogo que se realiza sábado à noite, o Nacional quer encontrar rapidamente um sucessor e o nome apontado é o de Custódio, que na época passada orientou o Alverca.

Ao fim de quatro jornadas, o Nacional soma quatro pontos e está no 9.º lugar da I Liga.